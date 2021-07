Mainz

Mainzer Dong-Won Ji wechselt zurück nach Südkorea

07.07.2021, 18:01 Uhr | dpa

Dong-Won Ji verlässt den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 und kehrt in seine Heimat nach Südkorea zurück. Der 30 Jahre alte Stürmer wechselt zum FC Seoul, teilten die Rheinhessen am Mittwoch mit. Ji war 2019 vom Ligarivalen FC Augsburg gekommen, absolvierte für die Mainzer aber nur elf Pflichtspiele. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der Angreifer, dessen Vertrag bei den 05ern noch bis 30. Juni 2022 lief, an Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig ausgeliehen. "Dong-Won Ji möchte gern einen Neustart in seiner Heimat wagen. Diesen Wunsch haben wir ihm erfüllt", sagte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt.