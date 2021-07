Saarbrücken

Rheinland-Pfalz und Saarland: Wechselhaftes Wochenendwetter

09.07.2021, 08:28 Uhr | dpa

Sonne, Wolken, Gewitter und Regen - das Wetter am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird wechselhaft. Am Samstag scheint am Vormittag zunächst die Sonne, am Nachmittag ziehen dann von Westen her Gewitter auf, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte.

Der Sonntag bleibe weitgehend trocken. Am Morgen zunächst noch trüb, im Tagesverlauf freundlicher. Die Temperaturen liegen am Samstag und Sonntag zwischen 24 und 27 Grad.

In der nächsten Woche bleibe es wechselhaft. Es sei kein stabiles Sommerwetter in Sicht, so der Meteorologe.