Mainz

CDU-Fraktion will vier verkaufsoffene Sonntag ohne Anlass

09.07.2021, 11:17 Uhr | dpa

Zur Belebung der von den Corona-Einschränkungen und dem Internethandel gebeutelten Innenstädte macht sich die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion für vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr stark - ohne konkreten Anlass. Die vier im Landesgesetz vorgesehen verkaufsoffenen Sonntage sollten nicht erhöht, aber rechtssicher ermöglicht werden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl am Freitag in Mainz. Einen entsprechenden Antrag wolle seine Fraktion kommende Woche ins Landtagsplenum einbringen.

Der im Gesetz vorgeschriebene Anlass führe in der Praxis dazu, dass so gut wie kein verkaufsoffener Sonntag umsetzbar sei. Die Öffnungen würden im Gesetz an gesellschaftliche Events gekoppelt, die mehr Menschen anziehen müssten als der Handel selbst. Dies sei insbesondere in den vielen kleinen Städten extrem schwierig.