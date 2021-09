Mainz

Landesweite Inzidenz geht zurück

11.09.2021, 12:23 Uhr | dpa

Eine medizinische Mitarbeiterin hält einen Tupfer für einen Abstrich für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz hat sich zum Wochenausklang abgeschwächt. Die Gesundheitsämter meldeten 315 neue Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt am Samstag mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Neuansteckungen pro 100.000 Menschen sank von 99,6 auf 93,4. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der Covid-Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - sank von 2,4 auf 2,3.

Aktuell sind in Rheinland-Pfalz 11.213 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 11.10 Uhr). Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 2 auf 3947.

Die höchste Inzidenz bei Infektionen wurde in Neustadt an der Weinstraße gemeldet mit 230,9 Ansteckungen auf 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Vulkaneifel mit 34,6.