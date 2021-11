Mainz

Die neue Woche startet stark bewölkt

07.11.2021, 13:09 Uhr | dpa

Die dichten Wolken vom Wochenende bedecken auch in der neuen Woche den Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Montag Höchsttemperaturen zwischen 8 und 11 Grad, wie die Meteorologen am Sonntag mitteilten. Besonders im Nordosten könne es vereinzelte Regenschauer geben. Dazu wehe ein leichter Wind aus Nordwesten.

In der Nacht zum Dienstag müssen sich die Rheinland-Pfälzer und Saarländer auf leichten Frost einstellen, so der DWD. Tagsüber wechselten sich dann Sonne und Wolken ab, bei Temperaturen zwischen 6 und 11 Grad. In einigen Teilen der Region bleibe es laut der Meteorologen aber trüb, da sich Nebelfelder aus der Nacht nicht ganz auflösen.