Mainz

Rheingoldhalle soll Anfang Januar übergeben werden

17.12.2021, 13:14 Uhr | dpa

Die Sanierungsarbeiten in der Mainzer Rheingoldhalle sind so gut wie beendet. Am 3. Januar sollen die neuen Räumlichkeiten an die Betreibergesellschaft mainzplus Citymarketing übergeben werden. "Es gibt noch ein paar kleine Restarbeiten, doch wir haben ja noch ein paar Tage und werden das hinbekommen", sagte Bürgermeister Günter Beck (Grüne) bei einer Baustellenbegehung am Freitag.

Der für Finanzen und Beteiligungen zuständige Bürgermeister erinnerte an den Brand vom 16. Mai 2019, Wasserschäden vom Löscheinsatz, die Entsorgung von Asbest, den Fund einer Fliegerbombe, Lieferengpässe bei Baustoffen und schließlich Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. "Wir haben an vielen Punkten die Luft angehalten", sagte Beck. Vergleiche mit dem Berliner Pannenflughafen wies er als unfair zurück. "In drei Jahren ist die Halle komplett saniert worden."

Die Kosten dafür waren laut Beck mit knapp 30 Millionen Euro veranschlagt worden. "Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass wir dabei bleiben", so der Bürgermeister. Doch die endgültige Summe könne erst genannt werden, wenn noch einige offene Fragen beispielsweise mit den Versicherungen geklärt seien.

Laut Citymarketing sind für das nächste Jahr bislang 80 Veranstaltungen geplant. Das Kongressgeschäft soll im März losgehen. Eigentlich wollten die Betreiber in der Fastnachtskampagne 2021/22 gleich richtig durchstarten, doch machte die Corona-Pandemie diesen Plänen erst einmal einen Strich durch die Rechnung.

Die Bauarbeiten begannen im Herbst 2018. Damals nannte die Stadt eine Sanierungszeit für den großen Kongress-Saal von einem Jahr. Der kleinere Gutenberg-Saal der 1968 eröffneten Rheingoldhalle wurde bis August für Plenarsitzungen des Landtags Rheinland-Pfalz genutzt.