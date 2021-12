Mainz

Erneut zahlreiche Angriffe auf Einsatzkräfte

28.12.2021, 06:08 Uhr | dpa

Auch in diesem Jahr sind rheinland-pfälzische Polizisten häufig angegriffen worden. Bis Ende September habe es Ermittlungsverfahren wegen 1164 Attacken auf Polizeibeamte gegeben, teilte das Innenministerium in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In den meisten Fällen handelte es sich demnach um Widerstand (566 Fälle) und tätliche Angriffe (443). Hinzu kamen Bedrohung (103), gefährliche und schwere Körperverletzung (28) und Nötigung (24). Die Zahlen seien vorläufig, hieß es.

In den beiden Jahren zuvor war die Zahl der Angriffe auf Polizisten und Polizistinnen ähnlich hoch gewesen. In den ersten drei Quartalen von 2020 standen 1229 Fälle und von 2019 gesamt 1189 Fälle in der Statistik. In diesem Jahr wurden in den ersten neun Monate zudem drei Gewaltdelikte gegen Einsatzkräfte der Feuerwehr erfasst, ebenso wie 89 Fälle zum Nachteil von Kräften anderer Rettungsdienste, wie das Ministerium weiter mitteilte.