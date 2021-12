Mainz

Unbekannte überfallen Kiosk in Mainz mit Pistolen

31.12.2021, 12:24 Uhr | dpa

Zwei mit Pistolen bewaffnete Unbekannte haben einen Kiosk in Mainz ausgeraubt. Bei dem Überfall am Donnerstagabend seien mehrere Hundert Euro erbeutet worden, wie die Polizei in Mainz am Freitag mitteilte. Die beiden maskierten Täter bedrohten einen Mitarbeiter des Zeitschriftenladens im Stadtteil Gonsenheim mit gezückten Pistolen. Anschließend seien die beiden als Täter, die auf etwa 18 bis 20 Jahre geschätzt wurden, geflohen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.