Mainz

Nass-kaltes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

06.01.2022, 08:42 Uhr | dpa

Auch in der zweiten Wochenhälfte gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland immer wieder Regen- oder Schneeschauer. Auf dem Erbeskopf, dem höchsten Berg in Rheinland-Pfalz, könne es bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Der DWD warnte vor Glätte durch überfrierende Nässe und Schnee. Am Freitag liegen die Temperaturen demnach zwischen zwei und vier Grad. Das ganze Wochenende hindurch bleibe es stark bewölkt, sagte der Meteorologe.