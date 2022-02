Mainz

Landesregierung stellt "Rückkehr zur Normalität" in Aussicht

09.02.2022, 03:11 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Öffentlichkeit an diesem Mittwoch (11.30 Uhr) in Mainz über ihre weiteren Pläne zu den Corona-Maßnahmen informieren. Die Regierung bereite "Perspektiven für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität" vor, teilte die Staatskanzlei dazu mit. An der Pressekonferenz über "die rheinland-pfälzischen Positionen für mögliche Perspektiven im Frühjahr" nehmen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Familienministerin Katharina Binz (Grüne), Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) sowie Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) teil.

Mit Blick auf die Omikron-Welle der Pandemie wurden Anfang Dezember vergangenen Jahres die Regeln für den Einzelhandel - mit Ausnahme von Geschäften für den täglichen Bedarf - ebenso verschärft wie für Großveranstaltungen. Ende Januar hatten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Länderchefs dann vereinbart, "Öffnungsperspektiven" für den Zeitpunkt zu entwickeln, "zu dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann".

Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) kommt am Mittwoch nächster Woche zu neuen Beratungen zusammen. Die 2G-Regelung im Einzelhandel mit Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene wurde in Hessen ähnlich wie in anderen Bundesländern bereits am Montag aufgehoben.