Mainz

Mitfühlen mit anderen Lebewesen: Preis für Schülerverein

25.02.2022, 11:16 Uhr | dpa

Der Verein Schüler für Tiere ist am Freitag mit dem Tierschutzpreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. In einer Online-Feierstunde würdigte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) den umfassenden Ansatz des 2009 in Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) gegründeten Vereins für Tierschutz und Jugendarbeit. In mittlerweile elf Bundesländern vermittle der Verein Kindern und Jugendlichen das Mitfühlen mit anderen Lebewesen und das Hineindenken in ihre Bedürfnisse und Verhaltensweisen.

Der 2009 von Sabine und Andreas Luppert in Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) gegründete Verein will neben einer Vielzahl praktischer Projekte den Tierschutz in den schulischen Richtlinien und Lehrplänen verankern und ihn fächerübergreifend zum Gegenstand des Unterrichts zu machen. "Zum Winterende sammeln wir Kröten und bringen sie über die Straße", sagte die Schülerin Helene. Zum Gebell während der Online-Feier erklärte Sabine Luppert: "Das sind unsere drei rumänischen Straßenhunde, die gerade durchs Haus flitzen." Das Preisgeld von 5000 Euro will der inzwischen auch in Rumänien, der Schweiz und Kenia aktive Verein auch für die Bildung weiterer Projektgruppen verwenden.

Ein zweiter mit 1000 Euro dotierter Preis ging an die Sprecherin des Arbeitskreises Tierschutz beim BUND-Landesverband Rheinland-Pfalz, Monika Arnold aus Dreikirchen im Westerwald. Ministerin Eder würdigte ihr "lebenslanges Engagement und ihre Leidenschaft für den Tierschutz". Die Preisträger wurden von einer Jury aus zwölf Vorschlägen ausgewählt.