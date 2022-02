Mainz

Corona-Inzidenz erneut gesunken: Vier weitere Tote

26.02.2022, 12:59 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Samstag erneut gesunken. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte 968,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Freitag waren es noch 991,1 und am Donnerstag 994,1 gewesen.

Vier Menschen starben innerhalb eines Tages mit oder an dem Virus. Damit ist die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 4996 gestiegen.

Die Gesundheitsämter erfassten am Samstag 2738 bestätigte Fälle innerhalb von 24 Stunden (Stand 11.10 Uhr). Die Zahl der derzeit mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen sank demnach auf 151.802. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg erneut von 6,41 auf 6,55. Dieser Wert gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Samstag in Neustadt an der Weinstraße mit 1658,3. Danach folgten die Kreise Germersheim (1420,9) und Kaiserslautern (1324,3) sowie der Kreis Zweibrücken (1314,7). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 577,4 im Kreis Speyer.