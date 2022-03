Mainz

Kultursommer mit Motto "Ostwind" lenkt Blick auf Ukraine

07.03.2022, 16:25 Uhr | dpa

Das im Herbst vorgestellte Kultursommer-Motto "Kompass Europa: Ostwind" bekommt mit dem Krieg in der Ukraine eine besondere Aktualität. "Auch das ist ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine", sagte am Montag Kulturministerin Katharina Binz (Grüne). Die am 6. Mai beginnende Veranstaltungsreihe in Rheinland-Pfalz habe sich eine intensive Beschäftigung mit den osteuropäischen Ländern vorgenommen. Kunst und Kultur sollten mit ihrer verbindenden Wirkung Menschen zusammenbringen und über Grenzen hinweg den interkulturellen Dialog fördern.

Der Kultursommer dieses Jahres werde sich in vielen Projekten mit Kunst und Kultur, Geschichte und Situation der Länder Osteuropas beschäftigen. Dazu gehöre auch die russische Kultur, sagte Binz. Offizielle Kooperationen mit staatlichen Einrichtungen in Russland seien nicht geplant. "Wir hoffen sehr, dass alle Künstlerinnen und Künstler wie geplant anreisen können. Unsere Gedanken sind bei Menschen in der Ukraine und bei denen in Russland, die gegen diesen Krieg protestieren."