Bankautomat gesprengt: Täter erbeuten Geldkassette

08.03.2022, 10:27 Uhr | dpa

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen einen Bankautomaten in Mainz gesprengt und dabei die Geldkassette erbeutet. Wie viel Geld sich darin befunden habe, werde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt, hieß es von der Polizei. Von den Tätern fehlte trotz sofortiger Fahndung zunächst jede Spur. Bei der Sprengung wurde auch das Gebäude, in dem sich der Geldautomat befand, stark beschädigt. Es stand auf dem Gelände eines Discounters im Stadtteil Weisenau. Über die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.