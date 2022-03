Mainz

Zahl der Sexualstraftaten in Rheinland-Pfalz gestiegen

14.03.2022, 11:38 Uhr | dpa

Die Zahl der Sexualstraftaten ist in Rheinland-Pfalz 2021 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 28 Prozent gestiegen. Dieser deutliche Sprung auf 5162 Fälle resultiert vor allem aus vielen Strafverfahren zu Bildern und Videos von Kindern mit pornografischen Inhalten, wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Die meisten Hinweise dazu kommen von einer US-amerikanischen Organisation, die soziale Medien und Messengerdienste auf Missbrauchsbilder prüft und an die Behörden weitergibt, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz erläuterte.