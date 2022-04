Mainz

75 Jahre Landesverfassung und Verfassungsgerichtshof

25.04.2022, 03:56 Uhr | dpa

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz mit Präsident Lars Brocker (Vierter von links). Foto: Peter Zschunke/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Verfassung von Rheinland-Pfalz und der über sie wachende Verfassungsgerichtshof sind 75 Jahre alt. Das Jubiläum feiern Justizministerium und Gericht mit einem Festakt an diesem Montag (17.00 Uhr) im Kurfürstlichen Schloss in Mainz. Mit dabei sind unter anderem Justizminister Herbert Mertin (FDP), der Präsident des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofes Lars Brocker und Peter Huber, Richter am Bundesverfassungsgericht.