Schweizer Komponist Holliger erhält Robert Schumann-Preis

26.04.2022, 13:04 Uhr | dpa

Der Schweizer Komponist Heinz Holliger wird mit dem mit 15.000 Euro dotierten Robert Schumann-Preis ausgezeichnet. Er erhalte die Ehrung für sein künstlerisches Lebenswerk, teilte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz am Dienstag mit. "In Heinz Holligers vielseitigem Wirken berühren sich Musik und Dichtung", erklärte die Jury in ihrer Begründung am Dienstag. Er lote "psychische Grenzbereiche" aus. Die Preisverleihung ist für den 10. November in Mainz geplant. Der Robert Schumann-Preis für Dichtung und Musik wird alle zwei Jahre von der Akademie verliehen, finanziert wird er von der Mainzer Strecker-Stiftung.