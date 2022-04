Mainz

Privates Busgewerbe: Beschäftigte wollen Arbeit niederlegen

28.04.2022, 00:41 Uhr | dpa

Schüler und andere Kunden privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz müssen sich an diesem Donnerstag auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Fahrerinnen und Fahrer im privaten Busgewerbe erneut zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Der Ausstand sollte in der Nacht auf Donnerstag zum Schichtbeginn starten und zunächst bis Schichtende am Freitagabend dauern. Verdi hat in dem festgefahrenen Konflikt um einen neuen Manteltarifvertrag wiederholt zu Ausständen aufgerufen. Von dem Streik dürften nach Gewerkschaftsangaben weite Teile des Landes betroffen sein.

Für Freitag hat die Gewerkschaft zu einem Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung vor dem Ministerium für Umwelt und Mobilität in Mainz aufgerufen. Dazu werden laut Verdi mehr als 1000 Busfahrerinnen und Busfahrer erwartet.