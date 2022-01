Mannheim

Ausgangsbeschränkungen in Mannheim und Kreis Ravensburg

14.01.2022, 18:12 Uhr | dpa

Wegen gestiegener Corona-Zahlen gelten in Mannheim und im Landkreis Ravensburg von diesem Samstag an wieder nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Nicht-Immunisierte. Hintergrund ist nach Angaben der Behörden vom Freitag, dass die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen zweimal nacheinander den Wert von 500 je 100 000 Einwohner überschritten hat. Gemäß der Corona-Verordnung des Landes sind dann in der betroffenen Region schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie nötig, bis die Zahlen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Grenzwert liegen.