Tod nach Polizeikontrolle: Ermittlungen gegen Polizisten

Nach dem Tod eines Mannes bei einer Polizeikontrolle hat die Staatsanwaltschaft gegen die beteiligten Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen K├Ârperverletzung mit Todesfolge im Amt eingeleitet. Dies teilte die Beh├Ârde am Dienstag in Mannheim mit. Bei dem 47 Jahre alten Verstorbenen handele es sich um einen Deutschen. Er sei in Behandlung im Zentralinstitut f├╝r seelische Gesundheit Mannheim (ZI) gewesen und habe gegen Anraten des Arztes das ZI in Richtung Marktplatz verlassen.