Nach Beinschuss: Toter nach Polizeieinsatz in Mannheim

In Mannheim hatte erst vor rund einer Woche ein Vorfall f├╝r Emp├Ârung gesorgt: Am 2. Mai war dort ein 47-J├Ąhriger nach einer Polizeikontrolle im Krankenhaus gestorben. Im Internet kursieren Videos, die den Einsatz zeigen sollen. Darin schl├Ągt ein Beamter auf den Kopf eines am Boden liegenden Mannes ein. Diese Filmsequenzen sowie weitere Hinweise von Zeugen werden von Ermittlungsbeh├Ârden untersucht. Nach fr├╝heren Beh├Ârdenangaben zeigte die Leiche des Mannes Spuren stumpfer Gewalt, die aber "von geringer Intensit├Ąt gewesen" seien. Woran der Mann starb, ist noch unklar.

Rund 900 Menschen hatten danach am Samstagabend in der Innenstadt von Mannheim gegen Polizeigewalt demonstriert. Auf Plakaten oder Bannern hie├č es etwa "No Justice No Peace" oder "Trauer-Wut-Widerstand. Wer sch├╝tzt uns vor der Polizei?" Unter anderem das Landgericht und das Polizeirevier in der Innenstadt waren durch Farbbeutel- und Flaschenw├╝rfe sowie Spr├╝hfarbe besch├Ądigt worden.

Beim Tod eines 46-J├Ąhrigen nach einer Polizeikontrolle in Pforzheim gibt es hingegen keine Hinweise auf Polizeigewalt, wie LKA und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann war in der Nacht zum 4. Mai gestorben. Die Staatsanwaltschaft hatte Vorermittlungen eingeleitet, weil seine Lebensgef├Ąhrtin vermutet hatte, dass das Eingreifen von Beamten vier Tage zuvor auf einem Polizeirevier urs├Ąchlich f├╝r die Verletzungen sei. Laut vorl├Ąufigem Obduktionsergebnis starb der Mann an Atemversagen wegen einer Lungenentz├╝ndung, m├Âglicherweise in Kombination mit einer Sepsis. Einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Sturz im Eingangsbereich des Reviers und dem Todesgeschehen gebe es nicht, so das LKA.