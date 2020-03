Marl

Grimme-Institut gibt Preisträger bekannt

03.03.2020, 02:57 Uhr | dpa

Das Grimme-Institut gibt heute in Essen die diesjährigen Träger des Grimme-Preises für Qualitätsfernsehen bekannt. Für den 56. Grimme-Preis waren 73 Produktionen und Einzelleistungen nominiert. Elf davon stammen von privaten Anbietern. Die Nominierten waren aus insgesamt mehr als 850 Vorschlägen ausgewählt worden.

In den Einreichungen hätten sich die Themen des Jahres 2019 wie Klimaschutz, 30 Jahre Mauerfall oder Seenotrettung wiedergespiegelt, hatte Grimme-Direktorin Frauke Gerlach Mitte Januar gesagt. Bis zu 16 Grimme-Preise können vergeben werden. Verliehen werden die Preise am 27. März in Marl.

Der undotierte Grimme-Preis zeichnet Fernsehsendungen und -leistungen aus, die als vorbildlich bewertet wurden. Er gilt als einer der wichtigsten Preise für Qualitätsfernsehen in Deutschland. Stifter des Preises ist der Deutsche Volkshochschul-Verband. Zur Verleihung wird auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) als Verbandspräsidentin erwartet.