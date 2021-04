Mönchengladbach

Mann tot in Wohnung gefunden: Tatverdächtiger in U-Haft

02.04.2021, 16:10 Uhr | dpa

Nach dem Fund eines Toten, der längere Zeit in einer Wohnung in Mönchengladbach lag, sitzt ein 28-Jähriger unter Mordverdacht in U-Haft. Das 40 Jahre alte Opfer sei vor einer Woche gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Freitag mit. Der 28-Jährige soll ihn in dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus getötet haben.

Nachbarn hatten den 40-Jährigen vermisst und Rettungskräfte alarmiert. Der Leichnam habe vielfache Verletzungen an Kopf und Hals, teilten die Behörden mit. Sie seien Anzeichen scharfer und stumpfer Gewalt. Die Untersuchungen hätten den Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts ergeben. Der Zeitpunkt seines Todes habe beim Auffinden bereits einige Wochen zurückgelegen.

Eine Mordkommission sicherte in der Wohnung zahlreiche Spuren, deren Auswertung zu dem polizeibekannten Tatverdächtigen führten. Der 28-Jährige wurde am Donnerstag in Mönchengladbach festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am Freitag Untersuchungshaft an. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen zu Motiv und Tatumständen dauerten noch an, hieß es.