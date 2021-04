Mönchengladbach

Trotz Corona: Hockey-Pro-League-Spiele sollen stattfinden

08.04.2021, 12:24 Uhr | dpa

Das weltweite Pandemie-Geschehen hat weiter großen Einfluss auf die Hockey-Spiele in der FIH Pro League. Diese sind für die deutschen Teams der wichtigste Baustein in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio. Da für Auswahl-Mannschaften wie China, Neuseeland und Australien der internationale Reiseverkehr derzeit nicht möglich ist, hat der Weltverband FIH deren Spiele in Deutschland auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Deutsche Hockey-Bund muss seine Heimspiel-Planungen daher komplett ändern: Aus den angedachten drei Spieltagen in Düsseldorf, Berlin und Hamburg soll zumindest ein attraktiver Spieltag in der Hansestadt gerettet werden.

"Wir haben uns mit den Organisatoren darauf verständigt, dass wir versuchen wollen, Ende Mai in Hamburg beim Uhlenhorster HC mit den Spielen der Herren gegen Indien und eventuell den noch ausstehenden Damen-Partien einmal das Heimspiel-Setup aufzubauen", sagte DHB-Sportdirektor Christoph Menke-Salz am Donnerstag. Das diene auch dem Einspielen der DHB-Teams für die EM und Olympia.

In Hamburg sei "die Infrastruktur am geeignetsten, weil wir ja auch erst ganz kurz vorher wissen werden, ob wir mit oder ohne Zuschauer ausrichten dürfen", fügte Menke-Salz hinzu. Zudem müsse bei der Standortwahl der Gesamtspielplan mit den Reisebelastungen aller Teams einbezogen werden. "Wir wissen, dass sich auch die Fans in NRW und Berlin auf die Pro League gefreut haben, aber müssen angesichts dieser für die Planung von Sportevents völlig unsicheren Zeiten da um Verständnis bitten." Positiv sei, dass die Planungen für die Pro League 2021/22 eine Rückkehr zu diesen Austragungsorten zulasse.