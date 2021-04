Mönchengladbach

Hamburger Hockey-Teams können Viertelfinalplätze festigen

09.04.2021, 08:13 Uhr | dpa

In der Feldhockey-Bundesliga stehen am Wochenende für die Hamburger Herren-Teams richtungsweisende Spiele im Kampf um die Viertelfinalplätze an. In der A-Gruppe trifft der Club an der Alster (4./31) am Samstag auf den Crefelder HTC (5./26), der allerdings ein weniger Spiel bestritten hat als die Hamburger.

Das Team von Trainer Sebastian Biederlack könnte vom Stadtrivalen Uhlenhorster HC (2./39) jedoch Schützenhilfe bekommen, der den CHTC am Sonntag empfängt. Der Harvestehuder THC (35) als Gruppendritter kann seinen Platz mit einem Sieg gegen Schlusslicht Großflottbeker THGC festigen. Die schon für das Viertelfinale qualifizierten Herren vom Hamburger Polo Club (3./43) bekommen es in der B-Staffel mit dem Mannheimer HC (2./46) und dem TSV Mannheim (5./15) zu tun und können dabei wieder auf Abwehrspezialist Tomas Prochazka bauen.

Bei den Damen kommt es in der Gruppe B zum Topduell des UHC (2.) bei Tabellenführer Düsseldorfer HC. Die Viertelfinal-Teilnahme haben beide Clubs bereits sicher. Titelverteidiger Club an der Alster (3.) steht dagegen mit den Partien gegen die jeweils Gruppenletzten Zehlendorfer Wespen und Großflottbeker THGC vor vermeintlich leichten Aufgaben, hat aber nur noch geringe Aussichten, sich auf den zweiten Platz der A-Staffel zu verbessern.