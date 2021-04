Mönchengladbach

Elektroroller-Fahrer blendet Polizeihubschrauber mit Laser

25.04.2021, 11:02 Uhr | dpa

Mit einem Hubschrauber haben Polizisten in Mönchengladbach einen E-Scooter-Fahrer verfolgt, weil er die Piloten mit einem Laserpointer geblendet hatte. Der 53 Jahre alte Mann war in der Nacht zu Sonntag auf dem Elektroroller unterwegs, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Dabei habe er die Besatzung des Hubschraubers bei einem Streifenflug geblendet. Kurze Zeit später entdeckten Streifenautos den 53-Jährigen. Er wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, hieß es.