Mönchengladbach

Toter Säugling in Mülleimer in Mönchengladbach gefunden

28.03.2022, 22:01 Uhr | dpa

In einem öffentlichen Mülleimer in Mönchengladbach ist am Montagnachmittag ein toter Säugling gefunden worden. Eine Frau entdeckte das leblose Baby an der Ecke Ackerstraße/Carl-Diem-Straße in der Nähe des Mönchengladbacher Volksgartens, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam am Abend mitteilten. Die Geburt des Kindes habe wahrscheinlich erst wenige Stunden oder Tage zurückgelegen.

Informationen zur Herkunft und dem Schicksal des Säuglings erhoffen sich die Beamten von der bislang unbekannten Mutter. Sie suchen zudem Zeugen, die im Laufe des Nachmittags etwas beobachtet haben. Zu weiteren Details machte die Polizei zunächst keine Angaben. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln gemeinsam.