FC Bayern München lockt Leroy Sané offenbar mit Mega-Gehalt

19.11.2019, 11:32 Uhr | t-online.de

Der Berater von Pep Guardiola habe gegenüber "bild.de" eine Rückkehr zum FC Bayern München ausgeschlossen. "Pep ist zufrieden und sehr glücklich in Manchester", habe er gegenüber dem Onlineportal am Dienstag gesagt.

Heute um 11 Uhr findet ein öffentliches Training vom FC Bayern München an der Säbener Straße statt. Wer keine Zeit hat, vorbeizuschauen, der kann sich das Training auch auf Youtube oder Facebook anschauen.

Der FC Bayern München plant offenbar einen Vertrag der Superlative. Nachdem der Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern München im Sommer gescheitert ist, wagt das Münchner Team nun einen neuen Anlauf. Ein Kreuzbandriss verhinderte im Sommer den Wechsel, nun könnte Sané aber für über 23 Millionen Euro im Jahr doch noch nach München kommen. Das berichtet der "Mirror". Und auch die Ablöse hat es in sich. 105 Millionen Euro sollen dem Blatt zufolge für Sané gezahlt werden. Mehr dazu bei den Kollegen der "tz".

