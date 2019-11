EHC Red Bull München erreicht Königsklassen-Viertelfinale

LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Der EHC Red Bull München hat als einzige deutsche Mannschaft das Viertelfinale der Champions Hockey League (CHL) erreicht. Der Finalist der vergangenen CHL-Saison setzte sich am Mittwochabend im Rückspiel gegen HK Junost Minsk aus Weißrussland mit 6:0 (0:0, 1:0, 5:0) durch. Damit zog der deutsche Vizemeister von Trainer Don Jackson nach dem 3:2 vor einer Woche im Achtelfinal-Hinspiel erneut in die Runde der besten acht Teams ein. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

