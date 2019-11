Der Sport-Dienstag im Live-Blog

FC Bayern München trifft auf Roter Stern Belgrad

26.11.2019, 18:19 Uhr | t-online.de

Ein Fußballfan hält einen Chamions-League-Schal in die Höhe: Wenn die Bayern am Abend in Belgrad gewinnen, beenden sie die Gruppenphase auf Platz eins. (Quelle: Aleksandar Djorovic/imago images)

Auch der Nachwuchs vom FC Bayern muss heute in Belgrad ran. Das U19-Team spielt heute in der UEFA-Youth-League gegen Roter Stern Belgrad. Das ist die Aufstellung:

👥 Diese XI will heute das YL-Achtelfinale klarmachen. ✊ #PACKMAS, Jungs! #FCBU19 Gepostet von FC Bayern Campus am Dienstag, 26. November 2019

Die Bayern-Spieler machen sich mit einer Partie Fußballtennis warm für das heutige Spiel gegen Roter Stern Belgrad.

Bereits vor dem Auftakt der Bundesliga-Rückrunde bestreiten die Bayern ein erstes Spiel gegen Nürnberg. Das Testspiel gegen den 1. FC findet am 11 Januar 2020 statt.

Nicht nur bei den Fußballern des FC Bayern steht heute ein Spieltag an. Die Basketballer empfangen heute Abend (20.30 Uhr) das Team von Ratiopharm Ulm.

Der FC Bayern spielt heute Abend (21 Uhr) in der Champions League auswärts gegen Roter Stern Belgrad. Die Münchner peilen den fünften Sieg in Folge an. Damit wären sie vom Platz eins der Gruppe B nicht mehr zu verdrängen.

Einen schönen guten Morgen und einen schönen Dienstag!