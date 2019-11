Der Sport-Donnerstag im Live-Blog

Lewandowskis Leistung fällt auch der UEFA auf

28.11.2019, 18:54 Uhr | t-online.de

Gulia Gwinn spielt seit dem Sommer beim FC Bayern München und zuvor in der Deutschen Nationalmannschaft. Sie war der Shooting-Star bei der WM 2019 in Frankreich. Im "Königsklasse"-Podcast auf t-online.de spricht die 20-Jährige über die Anfänge ihrer Karriere und was sich für sie seit dem Turnier alles verändert hat. Zum Beispiel, dass ihre Mutter anfangs nicht besonders vom Fußball begeistert war und ihre Tochter eher für Taekwondo oder Kunstradfahren begeistern wollte. "Ich hab das dann auch gemacht, aber es hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht." Mehr zu Gwinn lesen Sie hier...

Giulia Gwinn: Die deutsche Nationalspielerin gehörte zu den Shooting-Stars der WM. (Quelle: eu-images/imago images)



Bei der European Youth Basketball League (EYBL) muss der FC Bayern gleich um 15.30 Uhr in Levice (Slowakei) gegen Soproni Sportiskola Egyesulet ran. Viel Erfolg!

#Roadtrip 🚌 🇸🇰 Erneut geht es zur EYBL Central European Division. Dieses Mal mit der U15 nach Levice. Auftaktspiel heute um 15.30 Uhr. 📺: https://youtu.be/-V2ZMGsRiRg Gepostet von FC Bayern Basketball - Jugend am Donnerstag, 28. November 2019

Efkan Bekiroglu stand beim Training der Löwen wieder auf dem Platz. Nach seinem Kreuzbandriss arbeitet auch Quirin Moll an einem schnellen Wiedereinstieg.



„Effe“ #Bekiroglu ist wieder zurück im Training und eine Option fürs S-Bahn-Derby bei der SpVgg Unterhaching am Sonntag.... Gepostet von TSV 1860 München am Donnerstag, 28. November 2019

Eine Woche lang setzen die Frauen des FC Bayern München ein Zeichen für mehr Inklusion zusammen mit der Offenen Behindertenarbeit München. "Inklusion ist ein wichtiges Thema. Wir als FC Bayern Frauenmannschaft freuen uns, wenn wir helfen können, das Thema in den Vordergrund zu rücken", sagte Torhüterin Laura Benkarth zu Beginn der Aktionswoche.

Aufgrund seiner herausragenden Leistung im Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad ist Robert Lewandowski von der UEFA als Spieler der Woche nominiert worden.

