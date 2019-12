LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

FC Bayern München und SV Werder Bremen liefern sich Wortgefecht

04.12.2019, 09:25 Uhr | t-online.de , vss

Karl-Heinz Rummenigge von FC Bayern München hat Werder Bremen für die Drohung des Rechtsweges nach der Polizeikosten-Abstimmung kritisiert. "Ich habe kein Verständnis dafür, dass der SV Werder Bremen die Deutsche Fußball Liga jetzt sogar verklagen will", so Rummenigge auf dpa-Nachfrage. "Es war ja ein fast einstimmiges Votum aller anwesenden Vereine der Bundesliga und zweiten Liga gegen den Bremer Antrag. Der Solidargedanke war immer eine Stärke aller Mitglieder der DFL, die Werder Bremen auch in dieser Angelegenheit nicht in Frage stellen sollte“, sagte Rummenigge.

Marco Bode sagt dazu nur: "Karl-Heinz Rummenigge und wir haben offensichtlich eine unterschiedliche Auffassung davon, was Soldarität bedeutet."

