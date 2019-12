FC Bayern: München weiter auf Trainersuche

LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

06.12.2019, 11:56 Uhr | t-online.de

In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

Wegen neuer Ausfälle spannt sich die Personallage beim EHC Red Bull München weiter an. Neben Nationalspieler Maximilian Daubner und Verteidiger Emil Quaas habe Torhüter Kevin Reich eine Oberkörperverletzung erlitten, alle drei seien auf unbestimmte Zeit nicht spielfähig. Weil schon Stammgoalie und Olympia-Silbermedaillengewinner Danny aus den Birken (Beinverletzung) lange fehlt, holten die Münchner den erst 18 Jahre alten Christopher Kolarz aus einem Nachwuchteam zu den Profis.

Mehrere Monate ausfallen wird zudem Stürmer Mads Christensen, der vor einer Hüft-Operation steht. Offensiv-Routinier Frank Mauer muss wegen einer Oberkörperverletzung mehrere Wochen pausieren, wie es hieß. Im Eishockey werden Blessuren meist nicht genau spezifiziert. Neuzugang Bobby Sanguinetti ist erkrankt und fehlt am Wochenende bei den Spielen in Krefeld (Freitag) und gegen Meister Mannheim (Sonntag). Stürmer Derek Roy fällt wegen einer Schulter-OP schon länger aus.

Der FC Bayern hat nach einem Bericht der "Bild" offenbar doch kein Interesse mehr an einer Verpflichtung von Trainer Mauricio Pochettino. Demnach gehöre der frühere Trainer von Tottenham Hotspur nicht mehr zu den Kandidaten für die Rolle des Chefcoachs beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Grund sollen seine mangelnden Deutschkenntnisse sein, hieß es.

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn kann sich Bundesligaspiele der Frauen von Bayern München vor den Partien der Männer in der Allianz Arena gut vorstellen. "Das wäre natürlich eine coole Sache. Da würde wahrscheinlich keiner von uns Nein sagen", sagte die 20-Jährige im t-online.de-Podcast "Königsklasse.

Giulia Gwinn vom FC Bayern München: Sie hat Ideen, wie der Frauenfußball besser unterstützt werden könnte. (Quelle: Lackovic/imago images)



Und Gwinn hat einen weiteren Vorschlag: "Ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass man medial was macht. Dass Männer und Frauen zusammen vermarktet werden." Sich aufzuregen, sei ihrer Meinung nach aber "der falsche Weg". Der Frauenfußball in Deutschland könne dagegen versuchen, sich durch "gute Leistungen weiter anzunähern."

