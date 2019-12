LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Alle aktuellen News zum FC Bayern, 1860 München & Co.

09.12.2019, 09:39 Uhr | t-online.de

Egal, ob FC Bayern München, 1860 München, Red Bull München oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

Nachdem sich bereits die FC-Bayern-Spieler Corentin Tolisso und Jerome Boateng im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach verletzten, traf es beim Training Michaël Cuisance. Beim Training am Sonntag nach der 1:2-Niederlage knickte der 20-jährige Mittelfeldspieler um und fasste sich sofort ans rechte Sprunggelenk, wie die "Bild" berichtet. Eine genaue Diagnose gab es am Sonntag noch nicht.

Einen schönen guten Morgen. Auch diese Woche berichten wir wieder über das aktuelle Sportgeschehen in München. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.