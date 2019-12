LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

FC-Bayern-Mittelfeldspieler Michaël Cuisance verletzt sich im Training

09.12.2019, 12:32 Uhr | t-online.de

Seine Zeit bei Bayern lief bislang gar nicht so, wie er es sich vorgestellt hat: Mittelfeld-Spieler Mickael Cuisance. (Quelle: eu-images/imago images)

Ab dem 14. Dezember schickt der FC Bayern München erstmals ein eSports-Team in die neue Saison der eFootball.Pro-Liga, die im Vorjahr Premiere feierte. Unter dem Österreichischen Trainer Matthias Luttenberg spielen die drei Spanier Miguel Mestre Oltra, Alejandro Alguacil Segura und Jose Carlos Sánchez Guillén gegen neun andere Teams. Das Finale findet im Sommer 2020 statt.

Laut dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge habe sich der Verein "ganz bewusst dazu entschieden, im Bereich eSports auf Fußballsimulationsspiele zu setzen."

Der FC Bayern München steht nach der Topspiel-Pleite nur noch auf dem siebten Tabellenplatz. Im "Zweikampf der Woche" diskutieren wir, ob der Verein in der Winterpause neue Spieler verpflichten muss, um die hochgesteckten Ziele zu erfüllen. Mehr lesen Sie hier ...

Gestern Abend kamen Spieler, Trainer, Bosse und Gäste des FC Bayern München in der Allianz Arena zu einer internen Weihnachtsfeier zusammen. Der Verein teilte mit, man wolle vor dem abschließenden Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch gegen Tottenham Hotspur den Kopf frei bekommen.

Nachdem sich bereits die FC-Bayern-Spieler Corentin Tolisso und Jerome Boateng im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach verletzten, traf es beim Training Michaël Cuisance. Beim Training am Sonntag nach der 1:2-Niederlage knickte der 20-jährige Mittelfeldspieler um und fasste sich sofort ans rechte Sprunggelenk, wie die "Bild" berichtet. Eine genaue Diagnose gab es am Sonntag noch nicht.

