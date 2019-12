Alle aktuellen News zum FC Bayern, 1860 München & Co.

LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Egal, ob FC Bayern München, 1860 München, Red Bull München oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

Der EHC Red Bull München verlor bereits das Hinspiel gegen Djurgården Stockholm mit 1:5. Um doch noch ins Halbfinale der Eishockey-Champions-League zu kommen, hätten die Münchner vier Tore schießen müssen. Die Gäste aus Stockholm ließen das aber nicht zu und kamen zusätzlich noch dreimal zu Zug. Mit dem EHC schied der letzte Vertreter der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aus.

Die Bullen können sich jetzt ganz auf die DEL konzentrieren. Am Sonntag spielt der Tabellenführer gegen Meister "Adler Mannheim".

Einen schönen guten Morgen. Auch heute berichten wir wieder über das aktuelle Sportgeschehen in München.