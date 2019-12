LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

FC Bayern München schlägt Tottenham Hotspur

12.12.2019, 15:20 Uhr | t-online.de

Der FC Bayern hat im Streit um seinen Ticketverkauf für Fußballspiele in der Allianz Arena einen klaren juristischen Sieg errungen. In der mündlichen Verhandlung am Donnerstag wies der zuständige Richter die vom Klägervertreter eingebrachten Anträge als unbegründet ab. Der Anwalt aus Regensburg nahm anschließend seine Berufung zurück, der Streitwert der Berufungsverhandlung wurde auf 100.000 Euro festgelegt. Der Kläger muss die entstandenen Kosten des Verfahrens tragen.

Im konkreten Fall hat sich der 29. Senat mit dem Fall eines professionellen Tickethändlers befasst, der gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Unterlassungsansprüche geltend gemacht und sich gegen eine Entscheidung des Landgerichts München I gewendet hatte.

Am Donnerstag wurden die Halbfinals des Toto-Pokals ausgelost. Der TSV 1860 München muss in Memmingen ran. Der Gewinner der Partie ist nicht nur im Finale, sondern darf dieses auch ausrichten. Es sei denn, Aschaffenburg gewinnt das zweite Halbfinale gegen Würzburg, dann hat der Regionalligist das Heimrecht.

Der Gegner der #Löwen im Toto-Pokal-Halbfinale steht fest. Es ist Regionalligist FC Memmingen. Damit kommt es zu einer... Gepostet von TSV 1860 München am Donnerstag, 12. Dezember 2019

Eishockey-Nationalstürmer Maximilian Kastner fällt verletzungsbedingt bis zum Jahresende aus. Wie sein Club Red Bull München am Donnerstag mitteilte, muss der 26-Jährige wegen seiner beim Aus im Champions-League-Spiel gegen Djurgården Stockholm erlittenen Oberkörperverletzung mindestens drei Wochen pausieren.

Karl-Heinz Rummenigge hat erneut bekräftigt, dass er sich einen Verbleib von Hansi Flick als Cheftrainer des FC Bayern München bis zum Sommer vorstellen kann. "Hansi hat unser Vertrauen. Und ich bin überzeugt, dass er das rechtfertigen wird", sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Mittwoch im TV-Sender "Sky".

Der FC Bayern München erhält 74,19 Millionen Euro an Prämien aus dem Topf der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Die Prämie setzt sich so zusammen: Der größte Betrag (33,24 Millionen Euro) stammt aus der Koeffizientenrangliste. Die Bayern erhalten als Dritter des Rankings 30 Anteile à 1,108 Millionen.



Dazu kommt das Startgeld für jeden der 32 Teilnehmer in Höhe von 15,25 Millionen Euro. 16,2 Millionen Euro kassieren die Münchner als Spielprämien für die erstmals erzielten sechs Siege in der Gruppenphase. Dazu kommen 9,50 Millionen für den Einzug ins Achtelfinale.

In der 24. Minute der Champions League-Partie FC Bayern München gegen Tottenham knickte Kingsley Coman im Sprint um und musste kurz darauf das Spielfeld verlassen. In der Nacht gab der Verein die Diagnose von Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bekannt: Kapseleinriss im linken Knie.

Wie lange der Franzose – der die Bayern zuvor in Führung brachte – ausfällt, gab der Verein nicht bekannt.

Rekord aufgestellt, Ergebniskrise überwunden: Bayern München ist in der Champions League seine angestrebte "Initialzündung" geglückt. Mit einem souveränen 3:1 (2:1) gegen Tottenham Hotspur beendete der Rekordmeister als erste deutsche und insgesamt siebte Mannschaft die Vorrunde der Königsklasse mit sechs Siegen in sechs Spielen. Zugleich gingen die Münchner nach zuletzt zwei Niederlagen in der Bundesliga wieder als Sieger vom Feld. Alle Details zum Spiel gibt es hier.



