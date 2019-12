LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

DFB-Sportgericht verurteilt TSV 1860 München

13.12.2019, 11:07 Uhr | t-online.de

Egal, ob Bayern München, 1860 München, Red Bull München oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

Der EHC Red Bull München spielt heute auswärts in der Deutschen-Eishockey-Liga (DEL) gegen die Iserlohn Roosters. Ganze zwölf Spieler fehlen – sieben sind Verletzt, fünf in den Vorbereitungen zur U20-WM. Los geht's heute Abend um 19.30 Uhr.

Mitgereiste Fans des TSV 1860 München hatten Ende Oktober bei der 1:2-Niederlage in Rostock Pyrotechnik abgebrannt. Das DFB-Sportgericht hat den Verein nun zu einer Geldstrafe von 2.800 Euro verurteilt. Die Münchner haben das Urteil akzeptiert und haben damit in der laufenden Saison bereits 14.400 Euro an Strafen zahlen müssen.

Am Montag entscheidet sich, gegen wen der FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League ran muss. Die Möglichen Gegner sind: Real Madrid, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid, SSC Neapel, Olympique Lyon und der FC Chelsea. Als Gruppenerster haben die Münchner Heimrecht.

Einen schönen guten Morgen. Auch heute berichten wir wieder über das aktuelle Sportgeschehen in München. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.