Wie FC Bayern-Newcomer Joshua Zirkzee den Sieg entschieden hat

19.12.2019, 08:47 Uhr | t-online.de

Leroy Sané soll offenbar schon eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen haben. Laut "Sport Bild" will der Profi-Kicker bereits im Winter zum FC Bayern München wechseln. Doch ausgerechnet Hansi Flick trifft dazu seltsame Aussagen: "Ach, das ist ein Spieler, der, glaube ich, bei Man City unter Vertrag ist." Und das, obwohl Leroy Sané mittlerweile wohl jedem ein Begriff sein dürfte.

Mit einem 1:3 (0:1) hat der FC Bayern München die gestrige Partie gegen SC Freiburg beendet. Für einen Treffer in letzter Minute sorgte ein ganz besonderer Spieler: Newcomer Joshua Zirkzee. In der Nachspielzeit versenkte der 18-Jährige nochmal den Ball im Tor und landete damit den zweiten Treffer für den Münchner Klub und hat damit den Sieg der Mannschaft entschieden. Das dritte Tor machte Serge Gnabry.

