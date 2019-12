Verfolger patzen

Red Bull München siegt gegen ERC Ingolstadt

26.12.2019, 21:59 Uhr | sid

Red Bull München ist in der Eishockey-Liga DEL weiter in der Erfolgsspur. Gegen den ERC Ingolstadt gewannen die Münchener erneut – und bauten ihren Vorsprung auf die Verfolger in der Tabelle aus.

Red Bull München ist weiter in der Erfolgsspur. Im bayerischen Duell gegen den ERC Ingolstadt holten die Münchener zweimal einen Rückstand auf, ehe das Team von Trainer Don Jackson im Schlussdrittel seinen eigenen 4:3-Vorsprung noch verspielte. In der Verlängerung jedoch machte Konrad Abeltshauser den vierten Erfolg der Hausherren klar.

Titelverteidiger Mannheim hingegen patzte. Die Kurpfälzer kassierten bei Schlusslicht Schwenninger Wild Wings unerwartet ein 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) und damit ihre zweite Niederlage in den vergangenen drei Spielen.



Auch die Straubing Tigers verloren zum vierten Mal nacheinander. 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) hieß es am Ende gegen den Tabellenvierten Eisbären Berlin. Den Bayern gelang im Schlussdrittel durch Sven Ziegler (42.) lediglich der Anschlusstreffer. Für Berlin dagegen rückt das Spitzentrio nach dem dritten Sieg in Serie durch die Tore von Austin Ortega (4.) und Sebastian Streu (40.) zunehmend in Sichtweite.