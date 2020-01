LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern München trainiert in Katar

02.01.2020, 10:06 Uhr | t-online.de

Trainingslager FC Bayern München in Doha: Eine Woche lang macht sich die Mannschaft fit für die kommenden Rückspiele in der Bundesliga. (Quelle: picture alliance/Peter Kneffel/Archivbild/dpa)

Egal, ob FC Bayern München, 1860 München, Red Bull München oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

Oliver Kahn soll beim FC Bayern München als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge aufgebaut werden. Ende 2021 soll der frühere Torhüter den Vorstandsvorsitzenden ablösen. Dafür wurde er zum Jahresbeginn in den Vorstand der Münchner berufen.

Zu der Personalie äußerte sich der frühere Bayern-Kapitän Lothar Matthäus gegenüber der "Frankfurter Rundschau": "Schön, dass er wieder zurück ist, genau wie Jürgen Klinsmann, das wertet die Bundesliga auf." Zu Kahns neuer Aufgabe sagte Matthäus: "Oliver muss sich einarbeiten und dann umsetzen und weiterführen, was die anderen vorgelegt haben. Das ist einiges. Ich erwarte, dass er seine neue Arbeit genauso gut macht wie die, die er beim FC Bayern im Tor geleistet hat."

Der FC Bayern München fährt am Samstag ins Trainingslager nach Katar, um sich für die Rückspiele in der Fußball-Bundesliga fit zu machen. Die Mannschaft kommt am 10. Januar zurück nach München. Das erste Testspiel in 2020 findet einen Tag später gegen den 1. FC Nürnberg statt. Wie die anderen Teams ihre Winterpause nutzen, lesen Sie hier.

