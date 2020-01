LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern reist ohne Robert Lewandowski nach Katar

03.01.2020, 13:22 Uhr | t-online.de

Robert Lewandowski am Boden: Der Stürmer fehlt den Bayern zum Auftakt des Trainingslagers in Katar. (Quelle: Philippe Ruiz/imago images)

Fiete Arp kam im Sommer mit vielen Vorschusslorbeeren aus Hamburg nach München. Bislang verlief seine Zeit bei den Bayern aber extrem enttäuschend. Doch trotz des frustrierenden ersten Halbjahres will Arp weiter seine Chance beim FC Bayern suchen, wie er jetzt erzählte.

Der FC Bayern reist morgen ins Trainingslager nach Katar. Nicht mit dabei ist – anders als geplant – Stümer-Star Robert Lewandowski. Der 31 Jahre alte Pole ist nach einer Leistenoperation noch nicht fit genug und wird seine Reha in München absolvieren, berichtet die "Bild". Alle Infos dazu gibt es hier...

Noch ist der Wechsel von Schalkes Torwart Alexander Nübel zum FC Bayern München gar nicht offiziell. Doch die Personalie sorgt bereits für einigen Unmut bei den Bayern. Schon jetzt soll es zwischen ihm und Stammkeeper Manuel Neuer brodeln, berichten mehrere Medien.



Doch nicht nur mit Neuer gibt es offenbar Krach: Auch der derzeitige Ersatztorwart, Sven Ulreich, erwägt angeblich einen vorzeitigen Abschied, falls er zur Nummer drei degradiert werden sollte, berichten die Kollegen der "Sport Bild".

