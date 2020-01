LIVESport-Tag im Live-Blog

Stefan Effenberg hält Wechsel von Alexander Nübel für Fehler

13.01.2020, 09:55 Uhr | t-online.de , dak

Der frühere Schalke-Manager Christian Heidel hat kein Verständnis für das Transferverhalten des FC Bayern. Im "Kicker"-Interview sagte er: "Die Bayern fahren inzwischen leider die Politik, auf dem deutschen Markt nichts mehr oder kaum was zahlen zu wollen, und sichern sich Top-Bundesligaspieler sehr früh, um sie dann ablösefrei zu übernehmen." Das große Geld würde in Ausland fließen, etwa zu Atlético Madrid. Aus Spanien sicherten sich die Münchner vor Beginn der Saison Lucas Hernández – für 80 Millionen Euro.

Der ehemalige FC-Bayern-Kapitän Stefan Effenberg kritisierte im "Doppelpass"-Studio die Entscheidung von Alexander Nübel zum FC Bayern München zu wechseln. Er meinte, der Torwart sei nicht gut beraten worden. Nübel-Berater Stefan Backs habe wohl eher ans Geld als an die sportliche Weiterentwicklung Nübels gedacht. Manuel Neuer bleibt für Effenberg "die unantastbare Nummer eins" bei den Bayern.

