LIVESport-Tag im Live-Blog

Alle aktuellen News zum FC Bayern, 1860 München & Co.

13.01.2020, 07:34 Uhr | t-online.de , dak

Egal, ob Bayern München, 1860 München, Red Bull München oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.





Herzlich Willkommen an diesem Montag in unserem Sport-Live-Blog aus München. Hier gibt es auch heute wieder alles rund um den Lokalsport in München zu lesen. Und natürlich schauen wir auch, was sich im Trainingslager des FC Bayern in Katar tut. Also viel Spaß!