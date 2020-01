LIVESport-Tag im Live-Blog

FC-Bayern-Spieler engagiert sich für Rotes Kreuz

14.01.2020, 10:40 Uhr | t-online.de , dak

In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

Am Freitag startet im Audi Dome das "Adidas Next Generations Tournament". Dort misst sich der Basketball-Nachwuchs des FC Bayern München mit CSKA Moskau. Der Eintritt am ersten Tag ist kostenlos.

In der Saison 2018/19 kam der FC Bayern München auf einen Umsatz von 660,1 Millionen Euro. Das berechnete die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte". Damit sei ein Zuwachs von fast 31 Millionen Euro gelungen. Dennoch reichte der Umsatz nur Platz vier der Rangliste. Am meisten Umsatz hat der FC Barcelona mit 840,8 Millionen Euro erzielt. Auf Platz zwei liegt Real Madrid (757,3 Millionen), dahinter mit 711,5 Millionen Euro Umsatz Manchester United.

Der 31 Jahre alte Bayern-Spieler engagiert sich für das Bayerische Rote Kreuz (BRK) als neuer Botschafter des Blutspendedienstes. "Eine Blutspende ist für jeden Einzelnen nicht viel Aufwand, kann aber auf der anderen Seite Menschenleben retten", erklärte Jerome Boateng. Bundesweit werden jeden Tag 15.000 Blutkonserven benötigt.

Zu Beginn seiner Schirmherrschaft besuchte der Familienvater die Patientin Miriam (18). Sie leidet seit ihrer Geburt an einer seltenen Art der Blutarmut und benötigt daher alle drei Wochen eine lebenswichtige Bluttransfusion.

