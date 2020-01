LIVESport-Tag im Live-Blog

Marko Grujic von Hertha BSC Berlin freut sich auf das Duell mit seinem ehemaligen Teamkollegen Philippe Coutinho bei der Fußball-Bundesliga-Partie gegen FC Bayern München am Sonntag. "Durch unsere Positionen gibt es gute Chancen, dass wir uns mal auf dem Rasen begegnen, das werden dann spannende Duelle", sagte der 23-jährige Serbe in einem Interview, das Hertha am Donnerstag auf seiner Website veröffentlichte. Die beiden Mittelfeldspieler Grujic und Coutinho kennen sich vom FC Liverpool, wo Coutinho bis 2018 spielte.

Magdalena Neuner drückt dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München im Titelkampf die Daumen. "Ich glaube, dass der FC Bayern das beste Team in Deutschland ist. Die haben immer die Chance, oben zu stehen", sagte die Biathlon-Rekordweltmeisterin vor dem Rückrunden-Auftakt in der Bundesliga. Ob den Bayern die angestrebte Aufholjagd aber wirklich gelingt? "Keine Ahnung", sagte die zweimalige Olympiasiegerin der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist halt Sport, da kann alles passieren."

Der EHC Red Bull München hat in der Deutschen-Eishockey-Liga (DEL) siegte nach zuvor nur einem Erfolg in vier Spielen bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven trotz eines zwischenzeitlichen 0:3 noch mit 6:4 (0:1, 3:3, 3:0). Die Münchner können damit ihren Vorsprung auf den zweitplatzierten Titelverteidiger Adler Mannheim auf neun Punkte ausbauen.

