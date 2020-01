LIVESport-Tag im Live-Blog

Oliver Kahn zufrieden mit Bayern-Sieg gegen Hertha

20.01.2020, 08:40 Uhr | t-online.de , dak

Es war seine erste "Pflichtspiel-Dienstreise", wie die Deutsche Presse-Agentur den Ausflug von Oliver Kahn beim Spiel gegen Hertha BSC nannte. "Mein erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern nach fast zwölf Jahren", teilte Kahn auf englisch über soziale Netzwerke anschließend mit. "Gratulation an die Spieler und den Trainerstab nach dieser starken Vorstellung. Jetzt zurück nach München mit drei Punkten." Oliver Kahn ist nun Vorstandsmitglied des FC Bayern und in dieser Funktion zum Spiel mitgereist.

