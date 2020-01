LIVESport-Tag im Live-Blog

Gehaltsvorstellung vom Boateng könnte Stolperfalle werden

21.01.2020, 08:23 Uhr | t-online.de, dak

Jerome Boateng: Er verdient beim FC Bayern so gut, dass andere Clubs das Gehalt nicht bezahlen wollen würden. (Quelle: Huebner/imago images)

Jerome Boateng verdient beim FC Bayern München zwölf Millionen Euro im Jahr. Diese Summe könnte es einem Bericht des "Merkur" zufolge Schwierigkeiten beim Transfer bereiten. Denn weniger möchte er offenbar auch nicht bei einem anderen Club verdienen. Zwar ist ein Transfer nicht direkt geplant, es gibt aber immer wieder Gerüchte um einen Wechsel. Das hohe Gehalt von Boateng könnte sich dabei jedoch als Ausschlusskriterium darstellen.



