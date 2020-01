LIVESport-Tag im Live-Blog

Matthäus sieht Bayern als deutschen Fußball-Meister

22.01.2020, 08:50 Uhr | t-online.de, dak

Lothar Matthäus: Der Rekord-Nationalmeister glaubt an die Meisterschaft für den FC Bayern. (Quelle: Andreas Gora/dpa)

Der FC Bayern München wird wieder deutscher Fußball-Meister – am Ende punktgleich, aber sieben Tore besser als Herbstmeister RB Leipzig.

Diese kühne Prognose wagte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus in der "Bild"-Zeitung. Der 58 Jahre alte Sky-Experte tippte die Rückrundenergebnisse der ersten sechs Mannschaften der Bundesliga-Tabelle: Nach dem 34. Spieltag hat demnach der Rekordmeister aus Bayern ebenso wie die Sachsen laut Matthäus 77 Punkte auf dem Konto - aber mit 90:32 ein etwas besseres Torverhältnis als Leipzig (87:36).

