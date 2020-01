LIVESport-Tag im Live-Blog

Dieser Brasilianer könnte Philippe Coutinho in den Schatten stellen

23.01.2020, 08:56 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Jovana Damnjanovic ist Stürmerin beim FC Bayern München. Die gebürtige Serbin ist derzeit mit ihrer Mannschaft im Trainingslager in Doha, Katar. Dort spricht sie über ihre sportliche Vergangenheit – und über ihre Zukunft. Das komplette Interview finden Sie hier.

Offenbar sieht es für Philippe Coutinho beim FCB nicht gut aus. Er weiß, dass er um seine Zukunft spielt. Doch lohnt sich das? Wie es scheint, hat der Münchner Klub schon einen anderen Spieler im Visier. Douglas Santos könnte in ein Leihgeschäft für den FCB verwickelt sein. Das berichtet "Sport Bild". Der Mannschaftsrat rund um Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. soll sich dafür ausgesprochen haben.

